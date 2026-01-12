Россиянам рассказали, как мошенники заманивают людей в дропперскую ловушку

Мошенники активно заманивают в ловушку дропперов для обналичивания похищенных средств, предлагая работу с высокой зарплатой, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, злоумышленники часто ищут жертв в интернете или мессенджерах.

Банковская карта или аккаунт дропперов становится временным перевалочным пунктом для похищенных средств, чтобы замести следы и скрыть настоящих злоумышленников. За свои услуги граждане обычно получают небольшой процент, но эта мнимая простота и легкий заработок являются крайне опасной ловушкой. Категорически нельзя соглашаться на подобные предложения. Мошенники ищут дропперов в интернете. Они размещают замаскированные под обычную работу вакансии с высоким доходом без требований к опыту на досках объявлений и в мессенджерах, — пояснил Панеш.

Он отметил, что чаще всего жертвами становятся социально и финансово уязвимые категории граждан, включая студентов, безработных и пенсионеров. По его словам, стать дропперами людей вынуждает тяжелое материальное положение и желание быстро решить денежные проблемы.

Один из распространенных методов вовлечения в дроппинг — случайный перевод денег на карту незнакомца с последующей просьбой вернуть их. Также данные для вовлечения могут добываться через фейковые сайты, поддельные приложения банков и фишинговые рассылки. С 5 июля 2025 года ужесточена уголовная ответственность за такие действия по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Даже за разовое пособничество можно получить до трех лет лишения свободы, — пояснил Панеш.

Депутат добавил, что не стать дроппером поможет соблюдение ключевых правил. По его словам, не стоит передавать данные своих банковских карт, переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях, а также важно игнорировать слишком выгодные предложения о работе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение правительству усилить меры противодействия дропперам. Власти рассмотрят инициативы по повышению ответственности операторов мобильной связи и банков.