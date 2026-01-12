Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 13:35

Россиянам рассказали, как мошенники заманивают людей в дропперскую ловушку

Депутат Панеш: дропперов заманивают предложениями о работе с высокой зарплатой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники активно заманивают в ловушку дропперов для обналичивания похищенных средств, предлагая работу с высокой зарплатой, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, злоумышленники часто ищут жертв в интернете или мессенджерах.

Банковская карта или аккаунт дропперов становится временным перевалочным пунктом для похищенных средств, чтобы замести следы и скрыть настоящих злоумышленников. За свои услуги граждане обычно получают небольшой процент, но эта мнимая простота и легкий заработок являются крайне опасной ловушкой. Категорически нельзя соглашаться на подобные предложения. Мошенники ищут дропперов в интернете. Они размещают замаскированные под обычную работу вакансии с высоким доходом без требований к опыту на досках объявлений и в мессенджерах, — пояснил Панеш.

Он отметил, что чаще всего жертвами становятся социально и финансово уязвимые категории граждан, включая студентов, безработных и пенсионеров. По его словам, стать дропперами людей вынуждает тяжелое материальное положение и желание быстро решить денежные проблемы.

Один из распространенных методов вовлечения в дроппинг — случайный перевод денег на карту незнакомца с последующей просьбой вернуть их. Также данные для вовлечения могут добываться через фейковые сайты, поддельные приложения банков и фишинговые рассылки. С 5 июля 2025 года ужесточена уголовная ответственность за такие действия по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Даже за разовое пособничество можно получить до трех лет лишения свободы, — пояснил Панеш.

Депутат добавил, что не стать дроппером поможет соблюдение ключевых правил. По его словам, не стоит передавать данные своих банковских карт, переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях, а также важно игнорировать слишком выгодные предложения о работе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение правительству усилить меры противодействия дропперам. Власти рассмотрят инициативы по повышению ответственности операторов мобильной связи и банков.

россияне
мошенники
советы
аферисты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Системы ПВО сбили за сутки 52 БПЛА ВСУ
Названы страны, в которых Трамп не пойдет на свержение режима
Налет на Крым, убийство 130 гражданских, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 января
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.