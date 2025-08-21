Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 04:20

Химик рассказал, что и почему нельзя смывать в унитаз

Химик Васильев: в унитаз нельзя смывать медикаменты и пищевые масла

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Канализация не предназначена для утилизации широкого спектра отходов, начиная от строительного мусора и заканчивая медикаментами и пищевыми маслами, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев. По его словам, при сливе подобных веществ в унитаз трубы начинают постепенно разрушаться и зарастать изнутри, что в конечном итоге приводит к полному засору.

Канализацию нельзя использовать как помойку. При сливе в унитаз отходов органического и неорганического типов трубы начинают зарастать и забиваться. Что нельзя отправлять в канализацию? Вещества, способные образовывать взрывоопасные, токсичные и горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества, синтетические и натуральные смолы, стройматериалы, пищевые и фармацевтические отходы. Также нельзя спускать в унитаз масла, используемые после приготовлении пищи, рекомендуется сдавать их в специализированные организации. Если количества небольшие, то их можно просто промокнуть салфеткой и поместить в общий мусор, — пояснил Васильев.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в ситуации, когда квартиру затопили соседи, прежде всего нужно обесточить розетки в зоне протечки во избежание короткого замыкания. Также, по его словам, важно убрать технику и мебель из зон, куда может попасть вода. Он отметил, что после этого нужно проверить соседей и, если их нет, позвонить в аварийную службу.

продукты
советы
россияне
химики
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обнародованы новые подробности звонка Трампа Путину
США намерены играть минимальную роль в гарантиях для Украины
Химик рассказал, что и почему нельзя смывать в унитаз
Эксперты оценили шансы на спасение альпинистки в Киргизии
«Будете хорошо себя вести?»: Вэнс подколол Зеленского в Белом доме
Радикулит — симптомы, профилактика, как лечить: клинические рекомендации
«Иноагентство», помощь Курску, скандалы: как живет комик Алексей Щербаков
Стало известно, за какое превышение скорости накажут лишением прав
ПВО отразила атаку ВСУ на Воронежскую область
Сожительство не сочли поводом для выплат за гибель участника СВО
Белый дом получил детали переговорных позиций России и Украины
Приставы не смогли взыскать со звезды сериала «Бригада» долги за коммуналку
Вэнс рассказал о своем впечатлении от общения с Путиным
В Раде считают, что Зеленский всеми силами пытается понравиться Трампу
SHOT: взрывы разбудили жителей Воронежской области
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 21 августа, злаки возвращаются
В России расширили список болезней, с которыми нельзя водить машину
В США нашли «корабль-призрак»
«Взаимодействие продолжается»: США работают с РФ и Украиной для переговоров
Россиян предупредили о возможных рисках заражения холерой
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
США

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.