Химик рассказал, что и почему нельзя смывать в унитаз Химик Васильев: в унитаз нельзя смывать медикаменты и пищевые масла

Канализация не предназначена для утилизации широкого спектра отходов, начиная от строительного мусора и заканчивая медикаментами и пищевыми маслами, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев. По его словам, при сливе подобных веществ в унитаз трубы начинают постепенно разрушаться и зарастать изнутри, что в конечном итоге приводит к полному засору.

Канализацию нельзя использовать как помойку. При сливе в унитаз отходов органического и неорганического типов трубы начинают зарастать и забиваться. Что нельзя отправлять в канализацию? Вещества, способные образовывать взрывоопасные, токсичные и горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества, синтетические и натуральные смолы, стройматериалы, пищевые и фармацевтические отходы. Также нельзя спускать в унитаз масла, используемые после приготовлении пищи, рекомендуется сдавать их в специализированные организации. Если количества небольшие, то их можно просто промокнуть салфеткой и поместить в общий мусор, — пояснил Васильев.

