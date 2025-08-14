Россиянам дали советы, что делать в случае затопления квартиры соседями

В ситуации, когда квартиру затопили соседи, прежде всего нужно обесточить розетки в зоне протечки во избежание короткого замыкания, заявил «Москве 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Также важно убрать технику и мебель из зон, куда может попасть вода. После этого нужно проверить соседей и, если их нет, позвонить в аварийную службу.

Специалисты должны перекрыть воду на стояке или в подвале, если источник находится в общедомовом трубопроводе. А вот если потребуется попасть в квартиру, придется вызывать сотрудника полиции или МЧС. Самовольное проникновение в чужое жилье запрещено законом и может повлечь уголовную ответственность, — предупредил Бондарь.

Когда специалисты устранят протечку, следует зафиксировать нанесенный ущерб. Сотрудники управляющей компании обязаны составить акт с датой и временем происшествия, предполагаемой причиной ЧП и описанием повреждений. Документы при этом должны подписать все участники осмотра, уточнил специалист.

