Россиянам раскрыли, можно ли наказать соседей за запах еды из квартиры Эксперт ЖКХ Бондарь: соседей нельзя оштрафовать за сильный запах еды из квартиры

Соседей нельзя привлечь к ответственности за сильный запах еды из их квартиры, так как действующее законодательство не регулирует этот вопрос, заявил NEWS.ru эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь. По его словам, пользоваться кухней для приготовления пищи — это законное право каждого жильца.

Нет закона, который регулировал бы распространение запахов от приготовления пищи из квартиры соседа. Как бы сильно они вас ни раздражали, пользоваться кухней по прямому назначению — это законное право каждого жильца, поэтому жалобы на кулинарные запахи из квартиры соседей, скорее всего, не принесут результата. Доказать в суде, что этот запах нарушает ваши права, практически невозможно, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что если запах еды доставляет дискомфорт, то необходимо мирно поговорить с соседями. По его словам, в большинстве случаев люди даже не подозревают, что их кулинарные пристрастия мешают окружающим. Эксперт по ЖКХ подчеркнул, что если разговор не помог, то можно обратиться в управляющую компанию с просьбой проверить вентиляцию — возможно, проблема кроется именно в ней.

Если вы все же столкнулись с проблемой запаха с кухни соседа, начать стоит с простого человеческого разговора. Банально, но это самый важный и часто самый эффективный шаг. Возможно, человек даже не догадывается о проблеме, а спокойный разговор может решить все без конфликта. Когда диалог не помогает, следующим шагом может стать обращение в управляющую компанию через сервис «Госуслуги.Дом». В случае с запахами еды можно попросить проверить состояние общедомовой вентиляции, ведь часто корень проблемы кроется именно в ней, — резюмировал Бондарь.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что шумных соседей можно привлечь к административной ответственности. Он подчеркнул, что за нарушения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» россиянам грозит предупреждение или штраф в размере до двух тысяч рублей.