28 декабря 2025 в 12:55

Гречка, которую просят еще: неожиданный рецепт с рыбными консервами, выручающий, когда нет времени и сил

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Гречка часто выручает, когда нужно приготовить сытный ужин без лишних хлопот. Но если привычные варианты уже надоели, есть простой способ сделать блюдо совсем другим по вкусу. Этот рецепт я открыла для себя случайно, а теперь готовлю его, когда хочется быстро и вкусно накормить семью.

Для блюда понадобится полтора стакана гречки, два стакана воды, одна банка тунца в масле, пара соленых огурцов, средняя луковица, соль и специи по вкусу. Крупу перебираю, промываю и даю стечь воде, затем слегка обжариваю ее на растительном масле до появления приятного орехового запаха. После этого вливаю два стакана воды, солю с учетом добавок и варю под крышкой до готовности.

Отдельно обжариваю нарезанный лук до золотистости, добавляю мелко нарезанные соленые огурцы и прогреваю пару минут. Готовую гречку перекладываю к овощам, кладу тунец вместе с маслом и аккуратно перемешиваю, оставляя крупные кусочки рыбы. Даю блюду постоять под крышкой 10 минут — вкус становится особенно насыщенным.

Ранее сообщалось, что многие избегают майонезных салатов на праздник, ведь они выходят слишком жирными и быстро надоедают. Но есть простой способ приготовить любимую «Мимозу» легче и нежнее, не потеряв при этом привычный вкус. Сметанная заправка делает салат свежим, мягким и удивительно гармоничным.

Марина Макарова
М. Макарова
