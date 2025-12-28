Два салата, пока часы бьют 12: воздушный салат «Суфле» из печени и хрустящий «Вальдорф» — ярко и вкусно

Два салата, пока часы бьют 12: воздушный салат «Суфле» из печени и хрустящий «Вальдорф» — ярко и вкусно

Когда до боя курантов остаются считанные минуты, а на столе нужно создать праздничное изобилие, эти два салата станут вашими лучшими помощниками. Они создают идеальный дуэт: нежнейшее, тающее во рту суфле из печени с мягкими нотами и свежий, с яркими хрустящими акцентами, классический «Вальдорф». Элегантно, быстро и беспроигрышно.

Для «Суфле» подготовьте: 300 г говяжьей печени, 1 луковицу, 2 яйца, 100 г сливочного масла, соль, перец. Печень и лук отварите до готовности, остудите. Измельчите всё в блендере до гладкости, добавьте варёные желтки, мягкое масло, специи. Взбейте белки в устойчивую пену и аккуратно вмешайте в печёночную массу. Выложите в форму и охладите 1 час. Для «Вальдорфа» возьмите: 2 зелёных яблока, 2 стебля сельдерея, 100 г грецких орехов, 150 г винограда (без косточек), майонез или смесь майонеза с йогуртом для заправки. Яблоки и сельдерей нарежьте соломкой, орехи слегка обжарьте и порубите, виноград разрежьте пополам. Всё смешайте и заправьте. Подавайте суфле, выложив ложкой на листья салата, а «Вальдорф» украсьте зернами граната.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.