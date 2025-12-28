Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 13:55

Этот салат смело можно ставить в центр стола! «Красная шапочка»: сочетание продуктов — гениальное

Этот салат смело можно ставить в центр стола! «Красная шапочка»: сочетание продуктов — гениальное Этот салат смело можно ставить в центр стола! «Красная шапочка»: сочетание продуктов — гениальное Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Среди многообразия новогодних салатов хочется найти тот самый — яркий, сбалансированный и запоминающийся. «Красная шапочка» — идеальный кандидат. Этот слоёный салат с курицей покоряет не только своим сказочным названием, но и продуманным сочетанием текстур и вкусов: нежное мясо, ароматные обжаренные грибы, солоноватые огурцы и сочные кубики помидоров, создающие на поверхности эффектную «шапочку». Он выглядит нарядно и празднично, при этом его приготовление не требует сложных кулинарных техник. Это блюдо, которое с одинаковым успехом украсит и торжественный ужин, и станет приятным дополнением к семейному столу.

Отварите 1 куриное филе (или окорочок), остудите и нарежьте кубиками. 2 картофелины отварите в мундире, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. 200 г консервированных грибов обжарьте с мелко нарезанным луком (1 шт.) или чесноком (3-4 зубчика) на 2 ст. ложках растительного масла и остудите. 1-2 солёных огурца и 100 г твёрдого сыра натрите на крупной тёрке. 1-2 помидора нарежьте мелкими кубиками. Выкладывайте салат слоями в салатник или на блюдо, каждый слой слегка смазывая майонезом: первый — курица, второй — грибы с луком, третий — картофель, четвёртый — солёные огурцы, пятый — сыр. Верхним слоем равномерно распределите кубики помидоров. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Грибочки и фасоль — идеальный микс: вместо классического винегрета готовлю такой салат на радость семье
Общество
Грибочки и фасоль — идеальный микс: вместо классического винегрета готовлю такой салат на радость семье
Готовим мясо в тесте: запекается со всеми соками и ароматами — вкус и праздничный вид гарантированы
Общество
Готовим мясо в тесте: запекается со всеми соками и ароматами — вкус и праздничный вид гарантированы
Два салата, пока часы бьют 12: воздушный салат «Суфле» из печени и хрустящий «Вальдорф» — ярко и вкусно
Общество
Два салата, пока часы бьют 12: воздушный салат «Суфле» из печени и хрустящий «Вальдорф» — ярко и вкусно
Океанский микс: готовим салат с креветками и кальмаром
Семья и жизнь
Океанский микс: готовим салат с креветками и кальмаром
Мясная нарезка — слишком просто. Рулет из тонкого теста со шпротами и картофельным пюре: и горячее, и закуска сразу
Общество
Мясная нарезка — слишком просто. Рулет из тонкого теста со шпротами и картофельным пюре: и горячее, и закуска сразу
рецепты
салаты
кулинария
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой человек загадочно умер недалеко от Госдумы
В Москве простились с основательницей РЕН ТВ Лесневской: кадры церемонии
Финляндия приняла на себя сносящий самолеты снежный удар
Гроб с Лесневской привезли на Даниловское кладбище в Москве
Костомаров поделился фото с женой из Сочи
«Чудо природы»: режиссер Житинкин о феномене ушедшей Брижит Бардо
Патриарх Кирилл наградил Захарову церковным орденом
Умерла Брижит Бардо: фото актрисы на экране и в жизни
Огромный обувной склад загорелся под Тверью
Появилась новая информация о жутком пожаре в автосервисе в Сочи
Младенец и трое взрослых попали в массовое ДТП под Екатеринбургом
Смерть единственного сына, травля, Пугачева: как живет Ирина Понаровская
В Петербурге полиция поймала «спортсменов» после массовой драки
Охоту кровожадных китов-убийц на пингвина сняли на видео
Новое в 2026 году: какие дорожные знаки появятся в России с 1 января?
Робот-боец ударил инженера ногой в пах и попал на видео
В НЦ «Россия» состоялась премьера революционного спектакля будущего
ФНС включила Моргенштерну новый долговой «бит»
Россиянин получил полгода колонии строгого режима из-за колбасы
На Украине ТЦК появятся даже в селах
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.