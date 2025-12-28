Этот салат смело можно ставить в центр стола! «Красная шапочка»: сочетание продуктов — гениальное

Среди многообразия новогодних салатов хочется найти тот самый — яркий, сбалансированный и запоминающийся. «Красная шапочка» — идеальный кандидат. Этот слоёный салат с курицей покоряет не только своим сказочным названием, но и продуманным сочетанием текстур и вкусов: нежное мясо, ароматные обжаренные грибы, солоноватые огурцы и сочные кубики помидоров, создающие на поверхности эффектную «шапочку». Он выглядит нарядно и празднично, при этом его приготовление не требует сложных кулинарных техник. Это блюдо, которое с одинаковым успехом украсит и торжественный ужин, и станет приятным дополнением к семейному столу.

Отварите 1 куриное филе (или окорочок), остудите и нарежьте кубиками. 2 картофелины отварите в мундире, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. 200 г консервированных грибов обжарьте с мелко нарезанным луком (1 шт.) или чесноком (3-4 зубчика) на 2 ст. ложках растительного масла и остудите. 1-2 солёных огурца и 100 г твёрдого сыра натрите на крупной тёрке. 1-2 помидора нарежьте мелкими кубиками. Выкладывайте салат слоями в салатник или на блюдо, каждый слой слегка смазывая майонезом: первый — курица, второй — грибы с луком, третий — картофель, четвёртый — солёные огурцы, пятый — сыр. Верхним слоем равномерно распределите кубики помидоров. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа перед подачей.

