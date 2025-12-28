Новый год — 2026
У меня королевой стола будет мусака — простой рецепт запеканки с фаршем и картошкой по-гречески

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется подать на праздничный стол что-то эффектное, сытное и по-настоящему домашнее, я всегда выбираю мусаку. Это блюдо выглядит как ресторанное, а готовится без лишней суеты. Нежные баклажаны, картофель, сочный фарш и ароматные томаты превращаются в запеканку, от которой невозможно оторваться. Для меня мусака — уверенная королева стола.

Ингредиенты: баклажаны — 4 шт., картофель — 2 шт., репчатый лук — 1 шт., томаты — 4 шт., мясной фарш — 500 г, чеснок — 2 зубчика, томатная паста — 1 ст. л., твердый сыр — 70 г, приправы и соль — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: баклажаны и картофель нарежьте кружочками и обжарьте до легкой золотистой корочки. В отдельной сковороде обжарьте фарш с мелко нарезанным луком и чесноком, добавьте нарезанные томаты, приправы и тушите несколько минут до сочности. В форму для запекания выложите слоями картофель, баклажаны и мясную начинку, сверху распределите томатную пасту, слегка разровняйте и посыпьте тертым сыром. Отправьте мусаку в разогретую до 180 °C духовку примерно на 30 минут, до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом салата «Куранты» с индейкой. Беспроигрышный вариант: все забудут про оливье и шубу.

