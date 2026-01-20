Атака США на Венесуэлу
Беру рыбу, картошку и краюшку черствого хлеба — готовлю датскую рыбную запеканку. Вкуснейший ужин для всей семьи в одной форме

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Беру рыбу, картошку и черствый хлеб — готовлю рыбную запеканку прямо в форме. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного ужина без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, нежные кусочки рыбы, ароматные тушеные овощи и мягкая, пропитанная молоком хлебная основа под аппетитной золотистой корочкой, сдобренная свежей зеленью.

Для приготовления вам понадобится: 600 г филе белой рыбы (хек, минтай), 3/4 батона, 1 стакан молока, 1 луковица, 2 моркови, 3 картофелины, пучок укропа и петрушки, 2 ст. л. масла, соль, перец. Хлеб разломайте, залейте молоком. Рыбу нарежьте кусочками, посолите. Лук и морковь нарежьте и обжарьте до мягкости. Картофель нарежьте тонкими кружочками. В смазанную маслом форму выложите слоями: отжатый хлеб, рыбу, обжаренные овощи, картофель. Каждый слой слегка солите и перчите, пересыпайте рубленой зеленью. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 200 °C, затем снимите фольгу и готовьте еще 15 минут до румяной корочки. Подавайте горячим со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

