21 января 2026 в 05:45

Слухи о женитьбе, тяжелое заболевание, мнение об СВО: как живет Цискаридзе

Николай Цискаридзе Николай Цискаридзе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Поклонники народного артиста России Николая Цискаридзе заподозрили его в скорой женитьбе. Правда ли это, что известно о жизни танцора?

Почему Цискаридзе заподозрили в скорой женитьбе

Известный артист балета Николай Цискаридзе поделился в своих социальных сетях загадочной цитатой о браке, что вызвало бурное обсуждение среди его фанатов. Он привел известное высказывание немецкого композитора Карла Вебера, оставив своих подписчиков в догадках о возможных изменениях в его личной жизни.

«Женись на маленькой хрупкой женщине, ибо из всех зол надо выбирать меньшее», — написал он.

Как сообщает ТВЦ, публикация — не единственная причина для слухов. По версии канала, в последнее время артист часто пребывает в особенно приподнятом настроении, причины которого неизвестны.

Ранее в интервью журналистке Лауре Джугелии Цискаридзе заявил, что никогда не стремился к созданию семьи, так как не хотел брать на себя ответственность за кого-либо другого.

«Мне и так хватает ответственности. Ребенок, собака, жена — это колоссальная ответственность», — отметил экс-премьер Большого театра.

Артист не согласился с мнением, что гении часто одиноки, приведя в пример писателей Бориса Пастернака и Льва Толстого, у которых были семьи.

В целом Цискаридзе редко рассказывает о своей личной жизни. На вопросы о детях он всегда отвечает, что их у него много. Так артист называет своих воспитанников всех возрастов.

Как Цискаридзе пережил тяжелую болезнь

В молодости Цискаридзе оказался в больнице на месяц из-за серьезного заболевания. У него диагностировали золотистый стафилококк. Артисту пришлось пройти через 10 операций. В его палату даже приходил священник для проведения обряда причастия. После этого его состояние значительно улучшилось: боль и высокая температура, которые он испытывал, исчезли.

Цискаридзе подчеркнул, что чудом остался жив. В то же время и от того же недуга в клинике скончался сын Жерара Депардье, которому врачи помочь не смогли. Николай отметил, что благодарен докторам за спасение.

Танцор сказал, что выжил чудом. Также в этой клинике от того же заболевания умер сын Жерара Депардье, которому медики не смогли помочь. Николай выразил признательность врачам за свое спасение.

Как Цискаридзе относится к спецоперации

В сентябре 2022 года народный артист России заявил, что не собирается осуждать страну за спецоперацию и решительно выступает за единство русского мира и постсоветских стран. Он признался, что его взгляды привели к тому, что многие друзья прекратили с ним общение, однако он не собирается пересматривать свою позицию.

«Очень важный выбор — я никогда не хотел поменять страну и язык. Для меня самое ценное, что я русский артист. В 90-е, когда все бежали из России, я наблюдал за тем, как относятся к тем, кто остался. Даже если ты лучший, но ты эмигрант. Я так не хочу», — пояснил Цискаридзе.

При этом он подчеркнул, что продолжает восхищаться певицей Аллой Пугачевой, несмотря на ее переезд и разные политические взгляды.

«Я обожаю Пугачеву. Для меня ее творчество всегда выше всего остального. Несмотря на то, что я знаю Аллу Борисовну, даже имея возможность с ней пообщаться достаточно близко, я все равно не могу сказать, что я знаю Пугачеву. Я люблю Пугачеву, потому что без нее не могу жить», — заявил Николай в YouTube-шоу «Света вокруг света».

