Загадочное сообщение Цискаридзе о женитьбе взбудоражило его поклонников Цискаридзе заинтриговал поклонников цитатой Вебера о женитьбе

Артист балета Николай Цискаридзе опубликовал в своих соцсетях интригующую цитату о женитьбе, чем вызвал бурные обсуждения среди поклонников, передает ТВЦ. Он процитировал известное высказывание немецкого композитора Карла Вебера, заставив подписчиков гадать о возможных переменах в его личной жизни.

Женись на маленькой, хрупкой женщине, ибо из всех зол надо выбирать меньшее, — написал он.

Как отмечает ТВЦ, публикация — не единственная причина для слухов. По версии канала, в последнее время артист часто пребывает в особенно приподнятом настроении, причины которого неизвестны.

Ранее Цискаридзе заявил о необходимости прописать в Трудовом кодексе специальные положения для работников сферы культуры, включая четкое определение рабочего времени артистов. По его словам, отсутствие таких норм создает сложности при судебных разбирательствах.

До этого Цискаридзе признался, что ему надоела накаляющаяся атмосфера вокруг стоимости билетов на классический новогодний балет «Щелкунчик». По его словам, премиальная стоимость мест в первых рядах партера является давно сложившейся традицией. Он вспомнил, как в детстве с матерью регулярно ходил на спектакли в Кремлевский Дворец съездов, приобретая недорогие билеты на боковые места.