21 января 2026 в 05:20

Назван устаревший и неэффективный способ закрепить межкомнатную дверь

Бизнесмен Васильев: монтажная пена не подходит для установки двери в комнату

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Использование монтажной пены в качестве основного способа крепления дверной коробки является устаревшим и неэффективным методом, заявил NEWS.ru бизнесмен и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, данный подход не обеспечивает необходимой долговечной жесткости конструкции при ежедневной эксплуатации.

В установке межкомнатной двери есть устаревшие стереотипы. Часто монтажники ограничиваются фиксацией коробки в проеме клиньями и запенивают монтажной пеной по периметру, считая, что этого достаточно. Пена — прекрасный изолятор и заполнитель пустот, но она не предназначена для длительного восприятия механических нагрузок. Дверь, которую ежедневно открывают и закрывают, создает вибрацию и точечную нагрузку. Со временем пена может разрушиться, и коробка потеряет жесткость. Правильно — это прежде всего механически прикрепить коробку к стене с помощью анкеров или специальных креплений в нескольких точках, выровнять ее по уровню и только потом использовать пену для герметизации и дополнительной фиксации, — пояснил Васильев.

Ранее эксперт рынка недвижимости Андрей Глушкин заявил, что грамотное планирование и отказ от слепого следования брендам могут значительно снизить затраты на ремонт. По его словам, унификация материалов и типовые решения также снижают стоимость закупок и работ.

