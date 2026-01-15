Эксперт раскрыл, как экономить на ремонте без потерь в качестве

Грамотное планирование и отказ от слепого следования брендам могут значительно снизить затраты на ремонт, заявил NEWS.ru эксперт рынка недвижимости, член совета директоров «Мераком Девелопмент» Андрей Глушкин. По его словам, изменения уже в процессе ремонта — основная причина роста бюджета. Унификация материалов и типовые решения также снижают стоимость закупок и работ, добавил он.

Самые большие перерасходы в ремонте возникают из-за постоянных изменений по ходу работ. Подробный дизайн-проект почти всегда окупается, позволяя зафиксировать объем и избежать спонтанных решений, — сказал Глушкин.

Еще один рабочий прием — максимально унифицировать материалы: меньше разных форматов плитки, стандартные размеры мебели, типовые решения по освещению. Это снижает не только стоимость закупки, но и цену работы, пояснил эксперт.

По его словам, сэкономить можно за счет разумной замены материалов вместо слепой погони за брендами.

В 2026 году на рынке достаточно российских и азиатских аналогов, которые по качеству не уступают топовым брендам, но стоят дешевле. Особенно это касается черновых материалов и инженерных систем, — отметил Глушкин.

А вот на скрытых работах экономить не стоит — ошибки в электрике или сантехнике обойдутся дороже, предупредил эксперт. Он также рекомендовал рассматривать гибкие форматы ремонта вместо классического под ключ и избегать сложных трендов, отдавая предпочтение нейтральным и долговечным решениям.

