Назван способ защитить квартиру от рабочих после завершения ремонта

Надежным способом защитить квартиру от незваных визитов рабочих после завершения ремонта является установка временного замка с его последующей заменой, заявил NEWS.ru строительный эксперт и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, основной страх владельцев жилья в России связан с наличием у бригады ключей и возможностью создания их дубликатов.

В России страх перед ремонтом часто объясняется одной деталью: у бригады есть ключи, люди ходят в квартиру без хозяев, и где-то в голове сидит мысль про дубликат и ночной визит. Сама логика проста: пока ключ у третьих лиц, владелец не может знать, сколько копий появилось. Поэтому лучше выстраивать защиту так, чтобы любая возможная копия стала бесполезной. Самый надежный прием — разделить «ремонтный» доступ к жилью от «постоянного». На время работ ставят временный цилиндр или замок, после финальной приемки его меняют. Похожий эффект дают замки с перекодировкой и модели со «строительным» комплектом, — пояснил Васильев.

Эксперт обратил внимание на важность документального оформления режима доступа в договоре подряда и соблюдения дисциплины при передаче ключей по акту. Также Васильев подчеркнул, что важным дополнением к смене механизма доступа являются и организационные меры. По его словам, на период проведения работ все ценные вещи и документы рекомендуется хранить вне квартиры.

Юридически ремонт квартиры обычно оформляют договором подряда для личных нужд, и в него можно включить режим доступа: кто допущен, сколько экземпляров ключей передано, когда они возвращаются, что считается нарушением. Практически помогает дисциплина: передача ключей по акту с числом экземпляров и сроком, хранение ценностей и бумаг вне квартиры на период работ, отдельная комната под личные вещи с внутренним замком, ключ от которого остается только у хозяина. В форматах, где это уместно, работает электронный доступ: для бригады задается код на нужные дни и часы, после приемки код удаляется, — резюмировал Васильев.

