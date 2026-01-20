Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 14:00

Обычную запеканку не признаю. Готовлю краковскую бабку с колбасой и майораном — аромат детства и деревенского стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Обычную запеканку не признаю. Готовлю краковскую бабку с колбасой и майораном — аромат детства и деревенского стола. Это гениально простое и невероятно сытное блюдо, где знакомые ингредиенты превращаются в настоящий кулинарный памятник, идеальный для воскресного семейного обеда.

Получается обалденная вкуснятина: плотная, сочная и невероятно ароматная картофельная основа, сдобренная душистым майораном, с золотистой хрустящей корочкой сверху и аппетитными кусочками запеченной колбасы в каждом кусочке.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 300 г копченой или полукопченой колбасы, 2 луковицы, 2 яйца, 3 ст. л. муки или манной крупы, 100 мл молока или сметаны, соль, черный перец, сушеный майоран, растительное масло. Картофель очистите и натрите на мелкой терке, хорошенько отожмите лишний сок. Колбасу нарежьте небольшими кубиками, лук мелко нашинкуйте и обжарьте до мягкости. В большой миске соедините тертый картофель, яйца, муку (или манку), молоко, обжаренный лук с колбасой, обильно приправьте майораном, посолите, поперчите и тщательно вымешайте. Переложите массу в хорошо смазанную маслом форму, разровняйте и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50–60 минут до образования красивой румяной корочки. Подавайте горячей со сметаной или солеными огурцами.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
