Стало известно, кто из россиян вправе уйти на пенсию в 2026 году Депутат Чаплин: для выхода на пенсию в 2026 году нужны 30 ИПК

Для выхода на пенсию в 2026 году необходимо накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, на выплаты могут рассчитывать мужчины, которым исполнилось 64 года, и женщины, достигшие возраста 59 лет.

Наш подход к пенсионной системе основан на принципах социальной ответственности и предоставлении поддержки тем, кто в ней особенно нуждается. Что касается выхода на пенсию в 2026 году, то на заслуженный отдых по общему правилу смогут выйти мужчины, достигшие 64 лет, то есть 1962 года рождения, и женщины, достигшие 59 лет, то есть рожденные в 1967 году. При этом важно, чтобы у них был необходимый страховой стаж — 15 лет и не менее 30 пенсионных коэффициентов, — поделился Чаплин.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что в феврале 2026 года пенсии россиян, которым исполнилось 80 лет, вырастут. По его словам, для этой возрастной группы предусмотрено удвоение фиксированной части страховой пенсии по старости. Экономист также отметил, что с 2025 года в фиксированную выплату будет включена надбавка за уход.