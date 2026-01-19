Экономист рассказал, кому увеличат пенсии в феврале

Размер страховых пенсий для россиян, достигших 80-летнего возраста, увеличится в феврале 2026 года, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Во-первых, для этой категории граждан предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Во-вторых, с 2025 года в состав фиксированной выплаты включена надбавка за уход, которая также будет применяться, пояснил эксперт.

Первая группа пенсионеров, у которой будут увеличены страховые пенсии в феврале 2026 года, — 80-летние юбиляры января. Для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в нее надбавки за уход, — сказал Балынин.

По словам эксперта, фиксированная выплата с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля, надбавка за уход — 1413,86 рубля. Соответственно, размер страховой пенсии у данной категории увеличится на 10 998,55 рубля, уточнил он.

Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. Как подчеркнул экономист, у Социального фонда России есть вся необходимая информация.

Ранее глава комитета по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что депутаты Госдумы не обсуждают новую пенсионную реформу. По его словам, для повышения пенсионного возраста нет оснований, а такие дискуссии без веских причин негативно влияют на психологическое состояние граждан.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что внесения изменений в пенсионную систему не потребуется даже через десятилетия. По ее словам, на данный момент отсутствуют какие-либо основания для этого.