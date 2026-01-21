Атака США на Венесуэлу
Нутрициолог назвала обязательные компоненты рациона для сияния кожи зимой

Нутрициолог Бодрова: орехи и ягоды в рационе помогут сиять коже зимой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сияние кожи зимой достигается правильным питанием, включающим орехи, ягоды и другие важные компоненты, заявила NEWS.ru эксперт в нутрициологии и управлении медицинским бизнесом Анна Бодрова. По ее словам, этот эффект является результатом комплексного подхода к рациону и восполнению витаминных дефицитов.

Чтобы поддерживать эффект «зимнего glow», важно следовать простой формуле: ежедневно включать в рацион овощи и фрукты разных цветов, употреблять рыбу два-три раза в неделю, использовать качественные растительные масла и здоровые жиры, пить достаточно воды, даже если холод снижает ощущение жажды, при возможности добавлять в рацион орехи, семена и ягоды для дополнительной порции антиоксидантов. Сияющая кожа зимой — это не чудо и не только косметика. Это результат внимательного отношения к себе, регулярного и сбалансированного питания, своевременного восполнения витаминных дефицитов и заботы об организме, — пояснила Бодрова.

Ранее врач-дерматовенеролог Анастасия Серякова заявила, что зимой локти необходимо защищать от холода. Она отметила, что не стоит запускать проблему при обнаружении сухости, шелушения и покраснений.

