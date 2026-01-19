Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 14:49

Дерматолог дала советы по увлажнению локтей

Дерматолог Серякова: локти необходимо защищать от холода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зимой локти необходимо защищать от холода, рассказала «Здоровью Mail» врач-дерматовенеролог Анастасия Серякова. Она отметила, что не стоит запускать проблему при обнаружении сухости, шелушения и покраснений.

Если вы заметили, что кожа на локтях стала шершавой, сухой и начала трескаться, не стоит откладывать решение проблемы, — рассказала Серякова.

Дерматолог подчеркнула, что кожа на локтях также нуждается в увлажнении кремами и мягком очищении. Она посоветовала обратиться к специалисту в случае, если на локтях образовываются шелушения, воспаления, сильное покраснение, болевые ощущения, стойкий зуд, гнойники, намокания или глубокие трещины.

Ранее врач Александр Умнов рассказал, что аллергия на холод может вызвать повышенное слезотечение, конъюнктивит, ринит и даже бронхоспазм. Для такой реакции, как правило, характерны отечность, зуд, образование корочек на открытых участках кожи, а также сухость и шелушение в области губ.

