Растворяю творожный сыр в сливках: невероятная курочка в подливке — к макаронам и рису

Эту курочку я начала готовить, когда надоели сухие грудки и сложные соусы. Всё решается буквально за 20 минут: немного сливок, ложка творожного сыра — и получается нежнейшая подливка, в которой курица выходит сочной и ароматной. Соус обволакивает каждый кусочек, поэтому блюдо отлично подходит и к макаронам, и к рису, и даже к гречке. Вкус мягкий, сливочный, с лёгкой пряной ноткой — по-домашнему уютный и очень удачный.

Ингредиенты: куриные грудки — 2 шт. (около 400–450 г), помидоры черри — 150 г, шпинат — 1 хороший пучок, творожный сыр — 1–2 ст. л. (или сливки 20% — 3 ст. л.), чеснок — 2 зубчика, свежий или молотый имбирь — по вкусу, паприка, сухой чеснок, свежемолотый чёрный перец, соль — по вкусу, карри — по желанию, растительное масло — для жарки.

Как готовлю: куриные грудки нарезаю небольшими кусочками, слегка солю и обжариваю на хорошо разогретой сковороде с каплей масла до лёгкой золотистой корочки. Добавляю мелко нарезанный чеснок и имбирь, прогреваю буквально полминуты, чтобы пошёл аромат. Кладу разрезанные пополам черри, всыпаю специи и перемешиваю. Затем добавляю творожный сыр и немного воды или сливок, аккуратно размешиваю — соус быстро становится гладким и кремовым. В самом конце кладу шпинат, накрываю крышкой и томлю всё вместе ещё 3–5 минут, пока курица полностью не дойдёт, а соус не станет однородным. Подаю сразу — с макаронами, рисом или любым любимым гарниром.

