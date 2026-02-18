Зимняя Олимпиада — 2026
Картошка, кубик и молоко: картофельный крем-суп — нежный и сливочный. Подаем с пармезаном и хрустящими сухариками

Фото: D-NEWS.ru
Этот суп — настоящее спасение в холодный день. Бархатная текстура, мягкий сливочный вкус и аромат чесночных сухариков делают его по-настоящему уютным и домашним. А тертый пармезан сверху превращает простое блюдо в ресторанный вариант. Готовится легко, из доступных продуктов, а получается очень эффектно и вкусно.

Ингредиенты: картофель — 4 шт., молоко — 1/4 стакана, сливки — 1/2 стакана, бульонный кубик — 1/2 шт., оливковое масло — по вкусу, соль и перец — по вкусу, вода — по необходимости, пармезан — для подачи, белый хлеб — 2–3 ломтика, чеснок — 1 зубчик, петрушка — по желанию.

Картофель очищают, нарезают и отваривают в воде с бульонным кубиком до мягкости. Затем разминают толкушкой прямо в кастрюле до пюре, вливают молоко и сливки, хорошо перемешивают до кремовой консистенции. Возвращают на огонь, прогревают, при необходимости добавляют немного воды, солят и перчат по вкусу. Для сухариков хлеб нарезают кубиками, обжаривают на сковороде с оливковым маслом и измельченным чесноком до золотистости. Готовый суп разливают по тарелкам, посыпают тертым пармезаном, добавляют чесночные сухарики и украшают зеленью.

Ранее мы делились рецептом простого салата из четырех ингредиентов. Картошка и капуста — покорит вкусом и ценой.

