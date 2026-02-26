Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 18:31

Заворачиваю грудку с кольцами лука в пергамент и жарю — сочная курица без масла гарантирована

Фото: D-NEWS.ru
Приготовьте идеально сочное куриное филе без единой капли масла. Все максимально просто: заворачиваю грудку с кольцами лука в пергамент и жарю — сочная курица гарантирована!

Вкус получается нежнейшим: курица пропитывается сладковатым луковым ароматом и пряными специями, оставаясь мягкой и сочной, а лук карамелизуется до золотистого цвета.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 2-3 крупные луковицы, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок, пергаментная бумага. Куриное филе разрежьте вдоль пополам, чтобы получить более тонкие пласты. Натрите каждый кусочек солью и специями с обеих сторон. Лук нарежьте толстыми кольцами. Пергамент нарежьте на квадраты размером примерно 30×30 см. На половину каждого квадрата выложите часть луковых колец, сверху положите подготовленную курицу, затем снова накройте луком. Накройте свободной половиной пергамента и тщательно заверните края, несколько раз подогнув их. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите конверты и жарьте по 7-8 минут с каждой стороны. Подавайте курицу вместе с луком.

Ранее стало известно, как приготовить «Шляпки в сметане»: сытное горячее из грибов.

курица
рецепты
ужины
обеды
