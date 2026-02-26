Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 15:31

Меняю панировочные сухари на тертый картофель и куриную грудку не узнать: сочный шницель

Фото: D-NEWS.ru
Меняю панировочные сухари на тертый картофель и куриную грудку не узнать. Этот рецепт покоряет своей простотой и невероятным результатом: шницель получается сочный, с золотистой корочкой.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки (филе), 3-4 крупные картофелины, 2 яйца, 3-4 ст. л. муки, 50 мл воды, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок по вкусу, растительное масло для жарки.

Куриное филе разрежьте вдоль на тонкие пластины и тщательно отбейте через пищевую пленку до толщины около 0,5 см. Посолите и поперчите с обеих сторон. Картофель очистите и натрите на мелкой терке, слегка отожмите от сока. Приготовьте кляр: в миске смешайте муку, специи, добавьте воду и хорошо перемешайте до консистенции густой сметаны. Каждый куриный шницель окуните сначала в кляр, чтобы он равномерно покрыл мясо. Затем сразу же щедро обваляйте шницель с двух сторон в тертом картофеле, плотно прижимая картофельную массу руками, чтобы она хорошо прилипла. В сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла. Выложите шницели и обжаривайте на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны до румяной хрустящей корочки.

Проверено редакцией
курица
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
2 куриные грудки (филе)
3-4 крупные картофелины
2 яйца
3-4 ст. л. муки
50 мл воды
соль, черный перец
паприка, сушеный чеснок по вкусу
растительное масло для жарки
Куриное филе разрежьте вдоль на тонкие пластины и тщательно отбейте через пищевую пленку до толщины около 0,5 см. Посолите и поперчите с обеих сторон.
Картофель очистите и натрите на мелкой терке, слегка отожмите от сока.
Приготовьте кляр: в миске смешайте муку, специи, добавьте воду и хорошо перемешайте до консистенции густой сметаны.
Каждый куриный шницель окуните сначала в кляр, чтобы он равномерно покрыл мясо.
Затем сразу же щедро обваляйте шницель с двух сторон в тертом картофеле, плотно прижимая картофельную массу руками, чтобы она хорошо прилипла.
В сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла. Выложите шницели и обжаривайте на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны до румяной хрустящей корочки.
