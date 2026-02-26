Зимняя Олимпиада — 2026
Блины-мешочки с жюльеном — праздничная подача для любимых! Тонкие блинчики, нежная начинка — топ красивых рецептов

Представьте: тонкий блин, поджаренный до золотистых пятен, бережно обнимает горку нежнейшего жюльена — курицу с грибами в густом сливочном соусе. Края собраны в аккуратный мешочек и перехвачены ниточкой из сыра «косичка», который слегка подплавится от тепла начинки. Это не просто еда, это маленькое произведение искусства, которое хочется съесть немедленно, развязав сырный бантик.

Для блинов в миске взбиваю 2 яйца с 1,5 столовыми ложками сахара и половиной чайной ложки соли. Добавляю 450 мл молока, перемешиваю. Постепенно всыпаю 180 г просеянной муки, тщательно размешивая венчиком до исчезновения комочков. Вливаю 3 столовые ложки растительного масла и 100 мл кипятка, быстро перемешиваю — тесто становится жидким и пузырчатым. Выпекаю тонкие блины на хорошо разогретой сковороде. Для начинки 500 г куриного филе нарезаю мелкими кубиками, 250 г шампиньонов — пластинками.

Обжариваю курицу до золотистости, добавляю грибы и жарю до полного испарения жидкости. Солю, перчу, вливаю 150 мл сливок и тушу 5-7 минут. Добавляю 100 г тертого полутвердого сыра, перемешиваю до его расплавления и выключаю огонь. На середину каждого блина выкладываю по 2-3 ложки начинки. Собираю края блина вверх, формируя мешочек, и перевязываю его расплетенным сыром «косичка» (одну косичку разделяю на тонкие нити). Выкладываю мешочки на противень и отправляю в разогретую до 180°C духовку на 5-7 минут, чтобы сыр слегка расплавился, а мешочки прогрелись. Подаю горячими.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

