25 февраля 2026 в 16:20

Смешал рыбный фарш с сухарями и залил сливками — получился ужин, который теперь просят каждую неделю. Бюджетно, быстро, очень вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Сам удивился, что из самого простого рыбного фарша можно сделать такое. Фрикадельки сначала схватываются в духовке, а потом томятся в сливках с сыром, превращаясь в нежнейшее блюдо. Соус получается густым, ароматным, с тягучей сырной ноткой. А пахнет так, что домашние сбегаются на кухню раньше, чем прозвенит таймер.

Что понадобится для фрикаделек

Беру 250 г любого рыбного фарша (минтай, треска, судак — что есть), одну небольшую луковицу, 3–4 столовые ложки панировочных сухарей, 300 мл сливок, 50–100 граммов твердого сыра, соль и белый перец по вкусу.

Как я их готовлю

Лук очень мелко рублю или прокручиваю через мясорубку, смешиваю с рыбным фаршем, добавляю сухари, соль и перец. Тщательно вымешиваю и леплю небольшие фрикадельки. Выкладываю их в форму для запекания и отправляю в разогретую до 200 °C духовку ровно на 5 минут — чтобы они только схватились. Тем временем готовлю соус: в миске смешиваю сливки, тертый сыр, соль и перец. Достаю форму, заливаю фрикадельки соусом и возвращаю в духовку, убавив температуру до 180–190 °C, еще на 20 минут. Подаю горячими, щедро полив образовавшимся сливочным соусом, с картофельным пюре, рисом или просто с хлебом.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
