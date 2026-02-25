Старинное осетинское блюдо из сыра и сметаны — дзыкка. Пробовал раз — теперь готовлю на все семейные праздники. Нежнее не бывает, честно

Старинное осетинское блюдо из сыра и сметаны — дзыкка. Пробовал раз — теперь готовлю на все семейные праздники. Нежнее не бывает, честно

Зимой, когда хочется чего-то особенного, уютного и сытного, варю дзыкку. Она греет душу. Аромат растопленного сыра, сливочная текстура, золотистый цвет — это как маленькое солнце в тарелке. И никаких сложных гарниров, только хороший хлеб и чашка горячего чая.

Что понадобится для дзыкки

Беру 1 кг хорошего осетинского сыра (можно заменить другим рассольным, но с осетинским получается аутентичнее), 800 г жирной сметаны, 250 г пшеничной муки и немного соли по вкусу.

Как я ее готовлю

В кастрюле с толстым дном на среднем огне растапливаю сыр, нарезанный небольшими кусочками, постоянно помешивая. Когда сыр начнет плавиться, добавляю сметану и продолжаю мешать до полной однородности. Тонкой струйкой, не переставая помешивать, всыпаю муку. Варю на медленном огне, непрерывно помешивая, пока масса не загустеет и не приобретет однородную, гладкую, кремовую консистенцию с красивым золотистым оттенком. Солю по вкусу (осторожно, сыр обычно соленый). Снимаю с огня и подаю горячей, пока тянется, с большим количеством свежего хлеба.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.