Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 10:32

Врач раскрыла, для кого опасен сыр с плесенью

Гастроэнтеролог Сластен: сыр с плесенью может быть опасен для детей и беременных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Детям, беременным женщинам, людям со слабым иммунитетом и хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта стоит воздержаться от употребления сыра с плесенью, заявила гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен в комментарии РИА Новости. Врач пояснила, что содержащаяся в таком продукте плесень может выделять токсины или вызывать инфекции при ослабленной защите организма.

Сыр с плесенью не рекомендуется детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ, — отметила она.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что хронический запор может развиваться не только из-за вялой перистальтики, но и вследствие истончения защитного слизистого барьера толстой кишки. Специалист объяснила, что этот слой (муцин) отвечает за удержание влаги, обеспечивая мягкость кала, и при его повреждении стул становится твердым, а привычные методы лечения перестают действовать.

Кроме того, врач-гастроэнтеролог Клара Сычугова заявила, что чай с имбирем или мятой способен уменьшить неприятные ощущения при переедании. Специалист также посоветовала после плотной трапезы ненадолго выйти на улицу и совершить неспешную прогулку.

сыры
плесень
врачи
дети
беременные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о судорожных попытках ЕС обойти вето на кредит Киеву
«Как неуклюже»: Поддубный отреагировал на «перестройку» Буданова на мир
Раскрыто число жертв атаки ВСУ по заводу в российском регионе
Экс-чиновника обвинили в завышении цен на поставки для СВО
Политолог ответил, когда Украина примет условия России
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.