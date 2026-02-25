Врач раскрыла, для кого опасен сыр с плесенью

Детям, беременным женщинам, людям со слабым иммунитетом и хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта стоит воздержаться от употребления сыра с плесенью, заявила гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен в комментарии РИА Новости. Врач пояснила, что содержащаяся в таком продукте плесень может выделять токсины или вызывать инфекции при ослабленной защите организма.

Сыр с плесенью не рекомендуется детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ, — отметила она.

