Женщина выпила «нечто» из-за своей неряшливости Женщина выпила кофе с плесенью, которая завелась в металлических соломинках

Пользователь Reddit с ником Jem7118 поделилась историей о том, как выпила черную плесень с кофе из-за своей неряшливости. Спустя девять лет в многоразовых металлических соломинках образовались грибы.

Автор и ее подруга купили трубочки для посещения пабов. Однако вскоре они начали использоваться для напитков со льдом, включая кофе, несколько раз в день. После каждого использования соломинки тщательно промывали теплой мыльной водой и оставляли сушиться до следующего раза.

В один день женщину насторожил неприятный вкус кофе, и она решила проверить трубочку. Ее опасения подтвердились: соломинка источала запах сырости и затхлости. Автор заказала специальные ершики для их чистки и обнаружила внутри плотные слои черной плесени.

Внутри каждой из этих металлических соломинок жила черная плесень. И не просто небольшое количество. Представьте себе экосистему, подобную черной чуме. Поколения плесени скапливались здесь, в Мекке заплесневелых трубочек, — поделилась женщина.

Ранее дерматолог Александра Филева рассказала, что черная плесень и другие виды грибка в доме могут вызвать аллергические реакции, отек органов дыхательной системы, астматические приступы, а также обострение кожных заболеваний. По ее словам, грибы нередко становятся причиной зуда, чихания и насморка.