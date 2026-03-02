Мел против плесени — простой лайфхак для ванной и защиты стен от сырости

Плесень в доме — настоящая головная боль: бороться с ней сложно, а последствия остаются надолго. Гораздо проще предупредить проблему, особенно в ванной, где влажность всегда высокая. Небольшой трюк с доступными средствами поможет снизить риск появления грибка и сохранить стены чистыми.

Самый простой способ — использовать обычный мел. Небольшие кусочки закрепляют в углах, возле ванны или раковины — там, где плесень появляется чаще всего. Мел впитывает лишнюю влагу, уменьшая благоприятную среду для грибка, а также обладает свойствами, препятствующими развитию бактерий. Проверяйте его состояние регулярно и при необходимости заменяйте на свежий. Такой недорогой и безопасный лайфхак поможет поддерживать сухость и чистоту в доме, делясь практичной пользой для каждой семьи.

