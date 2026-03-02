Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 19:30

Мел против плесени — простой лайфхак для ванной и защиты стен от сырости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Плесень в доме — настоящая головная боль: бороться с ней сложно, а последствия остаются надолго. Гораздо проще предупредить проблему, особенно в ванной, где влажность всегда высокая. Небольшой трюк с доступными средствами поможет снизить риск появления грибка и сохранить стены чистыми.

Самый простой способ — использовать обычный мел. Небольшие кусочки закрепляют в углах, возле ванны или раковины — там, где плесень появляется чаще всего. Мел впитывает лишнюю влагу, уменьшая благоприятную среду для грибка, а также обладает свойствами, препятствующими развитию бактерий. Проверяйте его состояние регулярно и при необходимости заменяйте на свежий. Такой недорогой и безопасный лайфхак поможет поддерживать сухость и чистоту в доме, делясь практичной пользой для каждой семьи.

Ранее сообщалось, что эмалированная посуда удобна, красива и долговечна, но требует деликатного ухода. Агрессивные химические средства или жесткие губки оставляют микротрещины и царапины, через которые металл начинает ржаветь. К счастью, вернуть эмали блеск можно безопасными домашними методами, используя привычные ингредиенты.

Проверено редакцией
Читайте также
Апельсиновые корки больше не выбрасываю: натуральное средство, которое заменяет бытовую химию
Общество
Апельсиновые корки больше не выбрасываю: натуральное средство, которое заменяет бытовую химию
Никакого мяса, а плов улетает первым: сытнее мясного, ароматнее обычного, пальчики оближешь
Общество
Никакого мяса, а плов улетает первым: сытнее мясного, ароматнее обычного, пальчики оближешь
Запекаю грудку прямо с солеными огурцами — такого сочного филе больше никогда не ела: простой рецепт и божественный вкус
Общество
Запекаю грудку прямо с солеными огурцами — такого сочного филе больше никогда не ела: простой рецепт и божественный вкус
Врач раскрыла, для кого опасен сыр с плесенью
Общество
Врач раскрыла, для кого опасен сыр с плесенью
Женщина выпила «нечто» из-за своей неряшливости
Общество
Женщина выпила «нечто» из-за своей неряшливости
плесень
домохозяйства
советы
уборка
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Навка впала в ступор после разговора с Валиевой о смене тренера
«Так не пойдет»: украинцы спровоцировали скандал на Паралимпиаде
Volkswagen, Toyota, Mazda: какие автоконцерны еще могут вернуться в Россию
Нетаньяху заявил об усилиях США и Израиля по «спасению мира»
Врач назвала идеальную диету для весеннего снижения веса
Юрист рассказал, как вернуть деньги за отказной тур без штрафа
В Дубае взлетел спрос на эскортниц на фоне ракетных атак
Израиль уличили в атаке на Саудовскую Аравию под чужим флагом
Постпред раскрыл детали о «возобновлении» переговоров США и Ирана
Эрдоган призвал вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке
Раскрыто число сбитых за день украинских БПЛА
Момент убийства Хаменеи попал на видео
Центробанк понизил курс доллара на 3 марта
Трамп сделал неожиданный комплимент Ирану
Футболист «Спартака» рассказал о тревоге за семью в ОАЭ
В Госдуме предложили отменить один штраф
Пять пророчеств Жириновского об Израиле, которые сбываются на наших глазах
Подросток устроил пожар в отделении банка на севере Москвы
Появились жуткие кадры с могилами для 165 жертв атаки на школу в Иране
Трамп раскрыл возможные сроки операции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.