Дело рэпера Oxxxymiron передали в суд

25 февраля 2026 в 13:00

Дело рэпера Oxxxymiron об уклонении от обязанностей иноагента ушло в суд

Оксимирон (Oxxxymiron) Оксимирон (Oxxxymiron) Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело в отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров — внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Центрального района, дело направлено мировым судьям для рассмотрения по существу.

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Мирона Федорова. Он заочно обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Уголовное дело направлено в мировой судебный участок для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

Ранее бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был заочно обвинен в двух преступлениях по статье об уклонении от обязанностей иноагента, оба дела объединены в одно производство. Из судебных документов следует, что шахматист объявлен в международный розыск.

Кроме того, стало известно, что в отношении Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) было возбуждено новое административное дело о нарушении порядка деятельности иноагента. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 тыс. рублей за несоблюдение установленной формы маркировки материалов.

