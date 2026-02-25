Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 14:28

В российском городе жителей могут заставить платить за уборку снега

В Чебоксарах стоимость уборки снега собрались внести в платежки ЖКХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Расходы на вывоз снега с придомовых территорий в Чебоксарах могут вынести в отдельную строчку в счетах за коммунальные услуги, сообщили в администрации города. По мнению властей, это обеспечит прозрачность финансовых потоков и своевременное выполнение работ по очистке дворовых территорий.

Рассмотрен вопрос о включении в платежные документы управляющих компаний отдельной строки расходов на вывоз снега, — говорится в сообщении.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести субсидии на оплату коммунальных услуг для лиц, которые добровольно помогают в уборке снега и наледи. Он обратился с соответствующей инициативой к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.

До этого первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев напомнил, что управляющую компанию могут оштрафовать на 300 тыс. рублей за плохую уборку снега. По его словам, тротуары и проезды необходимо расчищать в течение 12 часов после снегопада. Он добавил, что управляющие компании также обязаны регулярно проводить осмотры и очистку крыш и козырьков подъездов от сосулек.

