В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега

В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега Депутат Чернышов предложил субсидировать оплату услуг ЖКХ за общественную помощь

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести субсидии на оплату коммунальных услуг для лиц, которые добровольно помогают в уборке снега и наледи, сообщили в РИА Новости. Он обратился с соответствующей инициативой к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.

В целях стимулирования данной позитивной практики и справедливого поощрения социально ответственных граждан считаю целесообразным рассмотреть возможность внедрения механизма предоставления им скидки на оплату общедомовых коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт общего имущества МКД), — говорится в документе.

В инициативе указывается, что субсидии могут назначаться на основе решения общего собрания собственников. Предполагается, что на нем утвердят список допустимых добровольных работ и их стоимость в трудозатратах.

