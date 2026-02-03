Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 10:49

В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега

Депутат Чернышов предложил субсидировать оплату услуг ЖКХ за общественную помощь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести субсидии на оплату коммунальных услуг для лиц, которые добровольно помогают в уборке снега и наледи, сообщили в РИА Новости. Он обратился с соответствующей инициативой к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.

В целях стимулирования данной позитивной практики и справедливого поощрения социально ответственных граждан считаю целесообразным рассмотреть возможность внедрения механизма предоставления им скидки на оплату общедомовых коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт общего имущества МКД), — говорится в документе.

В инициативе указывается, что субсидии могут назначаться на основе решения общего собрания собственников. Предполагается, что на нем утвердят список допустимых добровольных работ и их стоимость в трудозатратах.

Ранее Правительство России одобрило введение жестких тарифных правил для новых крупных потребителей электроэнергии. Предполагается переход на модель «бери или плати», когда платить за передачу энергии нужно будет не за фактически использованные киловатты, а за всю заявленную мощность.

