Работающим родителям российских школьников сообщили приятную новость

Работающие родители школьников могут получить три дополнительных оплачиваемых выходных дня в год для участия в детских мероприятиях, передает Lenta.ru. Инициатива была направлена вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым министру труда Антону Котякову с целью законодательного закрепления этого права для посещения собраний, праздников и других значимых школьных событий.

Прошу рассмотреть возможность закрепления на законодательном уровне права каждого работающего родителя (законного представителя) на три дополнительных оплачиваемых дня в календарном году для участия в школьных событиях и мероприятиях своего ребенка, — говорится в документе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вступивший в силу с 1 января 2026 года новый федеральный закон направлен на поддержку семей с детьми. Документ изменяет порядок включения в страховой стаж периодов нахождения в отпуске по уходу за ребенком, теперь учитывая время ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет без ограничения общей продолжительности.

Кроме того, группа депутатов от ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого совместно с сенатором Еленой Афанасьевой внесла в Госдуму законопроект, направленный на поддержку многодетных родителей. Документ предлагает установить 30-часовую рабочую неделю для таких граждан.