Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 09:42

Работающим родителям российских школьников сообщили приятную новость

В Госдуме предложили ввести три оплачиваемых выходных для родителей школьников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Работающие родители школьников могут получить три дополнительных оплачиваемых выходных дня в год для участия в детских мероприятиях, передает Lenta.ru. Инициатива была направлена вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым министру труда Антону Котякову с целью законодательного закрепления этого права для посещения собраний, праздников и других значимых школьных событий.

Прошу рассмотреть возможность закрепления на законодательном уровне права каждого работающего родителя (законного представителя) на три дополнительных оплачиваемых дня в календарном году для участия в школьных событиях и мероприятиях своего ребенка, — говорится в документе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вступивший в силу с 1 января 2026 года новый федеральный закон направлен на поддержку семей с детьми. Документ изменяет порядок включения в страховой стаж периодов нахождения в отпуске по уходу за ребенком, теперь учитывая время ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет без ограничения общей продолжительности.

Кроме того, группа депутатов от ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого совместно с сенатором Еленой Афанасьевой внесла в Госдуму законопроект, направленный на поддержку многодетных родителей. Документ предлагает установить 30-часовую рабочую неделю для таких граждан.

Госдума
законопроекты
Борис Чернышов
Антон Котяков
родители
выходные
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трое человек погибли в ДТП в Калмыкии
Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждем потепление до +5 градусов?
Пособнику покушения на генерала предъявили обвинения
В Приморье поймали обокравших людей на 132 млн рублей мошенников
Задержан исполнитель покушения на генерала Алексеева: что известно, кто он
ВСУ остались без «минного» командного пункта на Сумском направлении
Юрист раскрыл, когда могут отключить свет и газ за долги
«Белке в глаз»: в Ростехе оценили возможности российского оружия
Камеры сняли, как стрелявший в генерала Алексеева заходил в подъезд дома
В Госдуме отреагировали на нападение подростка на общежитие вуза в Уфе
С украинского посольства в Москве взыскали внушительные долги
Удары ВСУ по Белгороду 8 февраля: сколько жертв, что со светом и отоплением
Десятки стран готовы приобрести у России боеприпас «Ланцет-Э»
Неуязвимый для РЭБ противника дрон подтвердил свою эффективность
«Поразительно»: в Германии заметили раскол в Евросоюзе из-за Мерца
Ходорковский забыл о своем статусе и получил новый штраф
Появились кадры экстрадиции киллера, стрелявшего в генерала Алексеева
ФСБ продолжит розыск организаторов покушения на генерала Алексеева
Применяющееся в зоне СВО российское оружие вышло на мировой рынок
Российские власти займутся «реанимацией» «Почты России»
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.