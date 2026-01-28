Многодетных родителей ждет послабление на работе Госдума рассмотрит закон о 30-часовой рабочей неделе для семей с тремя детьми

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сократить рабочую неделю до 30 часов для родителей, воспитывающих трех и более детей. Инициатива разработана депутатами от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, а также сенатором Еленой Афанасьевой. Текст документа доступен в думской электронной базе.

В настоящее время ТК РФ устанавливает стандартную 40-часовую рабочую неделю. Проект же предполагает право на сокращенное рабочее время (не более 30 часов в неделю) одному из родителей.

До этого заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что правительство России намерено увеличить финансирование единого пособия для многодетных семей, а также ввести обязательное требование о наличии семейных номеров в новых гостиницах. По ее словам, меры направлены на создание условий для доступного отдыха и поддержку семей с рождением каждого следующего ребенка.

Ранее в Госдуме предложили расширить возможности использования материнского капитала. Новые идеи обсудят с родительскими ассоциациями.