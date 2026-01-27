Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 11:19

В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки отдыха для многодетных семей

Кузнецова: власти готовят увеличение выплат для многодетных семей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство России намерено увеличить финансирование единого пособия для многодетных семей, а также ввести обязательное требование о наличии семейных номеров в новых гостиницах, рассказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По ее словам, меры направлены на создание условий для доступного отдыха и поддержку семей с рождением каждого следующего ребенка.

Буквально на днях были даны соответствующие поручения президентом, и сегодня вместе с правительством мы готовим изменения в бюджет для того, чтобы заложить большие суммы на то, чтобы большее число семей, многодетных семей, получило единое пособие, — сказала Кузнецова.

Политик также отметила, что вопросы летнего отдыха, оздоровления и досуга напрямую связаны с безопасностью детей. В числе конкретных шагов омбудсмен упомянула достигнутое недавно правило: при строительстве новых гостиниц и центров отдыха теперь обязаны предусматривать семейные номера, что ранее было проблемой для семей с тремя и более детьми.

Ранее в Госдуме предложили расширить возможности использования материнского капитала, сумма которого уже приближается к 1 млн рублей, в то время как запросы многодетных семей растут. Новые идеи обсудят с родительскими ассоциациями. В парламенте также отметили, что любое нововведение должно сохранять основную цель выплаты — долгосрочную помощь на жилье или образование.

поддержка
многодетные семьи
правительство
финансирование
льготы
отдых
Семен Товстый
С. Товстый
Оксана Прачёва
О. Прачёва
