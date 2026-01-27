В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки отдыха для многодетных семей

Правительство России намерено увеличить финансирование единого пособия для многодетных семей, а также ввести обязательное требование о наличии семейных номеров в новых гостиницах, рассказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По ее словам, меры направлены на создание условий для доступного отдыха и поддержку семей с рождением каждого следующего ребенка.

Буквально на днях были даны соответствующие поручения президентом, и сегодня вместе с правительством мы готовим изменения в бюджет для того, чтобы заложить большие суммы на то, чтобы большее число семей, многодетных семей, получило единое пособие, — сказала Кузнецова.

Политик также отметила, что вопросы летнего отдыха, оздоровления и досуга напрямую связаны с безопасностью детей. В числе конкретных шагов омбудсмен упомянула достигнутое недавно правило: при строительстве новых гостиниц и центров отдыха теперь обязаны предусматривать семейные номера, что ранее было проблемой для семей с тремя и более детьми.

Ранее в Госдуме предложили расширить возможности использования материнского капитала, сумма которого уже приближается к 1 млн рублей, в то время как запросы многодетных семей растут. Новые идеи обсудят с родительскими ассоциациями. В парламенте также отметили, что любое нововведение должно сохранять основную цель выплаты — долгосрочную помощь на жилье или образование.