«Одна из величайших ошибок»: профессор заявил о провале США в Иране Профессор Дизен увидел в ударах США по Ирану величайшую ошибку в истории

Удары по Ирану стали огромной ошибкой и предсказуемой катастрофой для Соединенных Штатов, заявил в соцсети X норвежский профессор Глен Дизен. По его мнению, такая ситуация возникает, когда объективность стирается, а милитаризм начинают превозносить как патриотизм.

Эта война войдет в историю как одна из величайших ошибок Америки, — написал специалист.

Ранее американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано заявил, что политика, проводимая администрацией президента Дональда Трампа в отношении Ирана и Израиля, демонстрирует отсутствие целостной внешнеполитической концепции, основанной на идеологических принципах. По его словам, курс последних полутора лет разительно отличается от предвыборных обещаний, которые давал президент США.

До этого отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что операция Соединенных Штатов против Исламской Республики с самого начала столкнулась с трудностями. По его оценке, Тегеран не собирается сдаваться, в то время как ресурсы Вашингтона для ведения затяжной кампании могут иссякнуть. Эксперт также указал на истощение американских систем противовоздушной обороны, что осложняет борьбу с беспилотниками.