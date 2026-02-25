Зимняя Олимпиада — 2026
В РФ призвали запретить рекламу кока-колы после ЧП с ребенком в Приморье

Юрист Курбаков призвал запретить рекламу кока-колы после ЧП в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России необходимо запретить рекламу кока-колы после инцидента в Приморском крае, где школьника госпитализировали с внутренним кровотечением, заявил NEWS.ru председатель правления Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков. По его мнению, несмотря на то, что случай с «прожженным желудком» выглядит пугающе, вводить полный запрет на продажу напитка для несовершеннолетних по аналогии с энергетиками пока преждевременно.

После новости о том, что кока-кола прожгла желудок подростка в Приморском крае, и его экстренно госпитализировали в больницу с кровавой рвотой, встал вопрос, нужно ли запретить напиток для несовершеннолетних по аналогии с энергетиками? Считаю, что пока такие меры преждевременны, так как один инцидент не обоснует массового запрета. Необходимо системное исследование: распространенность подобных случаев, причинно-следственные связи, роль сопутствующих факторов. Однако мы не в первый раз слышим о негативных последствиях злоупотребления кока-колы, поэтому считаю, что будет правильным запретить рекламу данного напитка, — сказал Курбаков.

Юрист подчеркнул, что право на свободный выбор товаров должно соблюдаться в отношении взрослых. По его словам, в случае с кока-колой угроза для детей кроется не в тонизирующих компонентах, а в высоком содержании сахара и ортофосфорной кислоты, которые при систематическом употреблении ведут к серьезным заболеваниям желудочно-кишечного тракта и нарушению обмена веществ.

Право на свободный выбор подразумевает возможность покупки легальной продукции взрослыми и ограничение доступа для несовершеннолетних. В случае с кока-колой все должно быть в рамках закона, соразмерно и целесообразно. Что касается энергетиков, ограничение было введено на основе признания их тонизирующего состава потенциально опасным для несовершеннолетних. Сладкие газированные напитки в свою очередь представляют иную, но не менее значительную угрозу: доказанный вред причиняет не кофеин, а экстремально высокое содержание сахара, ортофосфорная кислота, вызывающая нарушения в работе ЖКТ. Также употребление кока-колы ведет к ожирению, диабету и другим заболеваниям, — резюмировал Курбаков.

Ранее во Владивостоке 12-летнего ребенка экстренно доставили в больницу с кровавой рвотой из-за обострения эрозивного гастрита, которое спровоцировало длительное употребление кока-колы. Врачи пояснили, что при осмотре желудка даже легкое прикосновение эндоскопа к слизистой вызывало мгновенные микрокровоизлияния.

