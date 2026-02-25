Спасатели вызволили ребенка из ледового плена в Петербурге

Зимняя Олимпиада — 2026
Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС эвакуировали ребенка, который застрял на льду реки Фонтанки в районе моста Ломоносова, сообщила пресс-служба городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Операцию провели спасатели 37-й пожарно-спасательной части.

Сигнал о происшествии поступил в 37-ю пожарно-спасательную часть днем 25 февраля. Прибывшие на место специалисты четвертого караула обнаружили, что ребенок не может самостоятельно выбраться на набережную. Вдоль берега образовались промоины, заполненные водой и снежной массой, и каждый шаг грозил мальчику провалом под лед.

Спасатели эвакуировали ребенка из зоны риска и передали медикам. Оперативные и слаженные действия 37 пожарно-спасательной части подарили этой истории счастливый конец, — сообщили в комитете.

В ведомстве напомнили, что в Петербурге действует официальный запрет выхода на лед Невы, ее притоков и каналов. Родителей призвали не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.

Ранее в Ленобласти спасатели помогли двум застрявшим на льду Финского залива рыбакам добраться до берега. Мужчинам не понадобилась помощь врачей.
