25 февраля 2026 в 14:15

Правительство РФ планирует включить вакцины от рака в программу ОМС

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вакцины от разных видов рака планируется включить в систему обязательного медицинского страхования, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. Заседание проходит 25 февраля с участием членов кабмина, передает корреспондент NEWS.ru.

Зарегистрировали наши ученые вакцины для [профилактики] разных форм рака. На сегодняшний день также планируется включить их в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, — сказал он.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил NEWS.ru, что вакцины от рака, разработанные в России, способствуют предотвращению рецидивов. При этом, по его словам, на сегодняшний день не существует лекарства, способного полностью побороть онкологию.

До этого первый заместитель главы Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева заявила, что три пептидные вакцины против колоректального рака готовы к использованию. По ее словам, работа ведется в научно-клинических центрах в Одинцово, и уже начался отбор пациентов для первых клинических испытаний.

