Пилотируемая авиация сохранит свое значение в ближайшие полвека, несмотря на активное развитие беспилотных систем, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, новая философия ведения боевых действий подразумевает тесное взаимодействие пилотов и роботизированных комплексов как в воздухе, так и на земле.

На сегодняшний день тенденция авиации идет к беспилотникам. БПЛА С-70 «Охотник» может работать в комплексе с нашим самолетом пятого поколения Су-30СМ. Су-32 и Су-30СМ могут взаимодействовать с беспилотниками, выполняя все цели и задачи, которые возложены на пилотированную авиацию, но более безопасно в интересах сохранения летного состава. Это, конечно, новая философия ведения боевых действий: роботизированные системы работают на земле также активно. Думаю, что в ближайшие 50 лет приоритет останется за пилотируемой авиацией. Хотя рядом будет параллельно развиваться и беспилотная авиация. Они будут работать не хуже, а может и лучше, чем пилотируемые системы, — пояснил Попов.

Он отметил, что основу современных Военно-воздушных сил России составляют хорошо зарекомендовавшие себя машины, такие как Су-30СМ и Су-35С. По его словам, они полностью отвечают современным требованиям.

Ранее сообщалось, что российская армия продолжает планомерно уничтожать ключевые украинские объекты, пользуясь абсолютным преимуществом в воздухе и высокоточном оружии. По данным американских журналистов, под удары истребителей, артиллерии и ракетных войск ежедневно попадают не только военные склады и позиции ВСУ, но и жизненно важные объекты энергетической инфраструктуры.