25 февраля 2026 в 14:00

Смешиваю бруснику с апельсином и имбирём — острый соус к индейке и сырам, который сводит с ума гурманов

Фото: D-NEWS.ru
Беру бруснику, апельсин и имбирь — и готовлю острый соус к индейке и сырам, который сводит с ума гурманов. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или уютного ужина. Его необычность в том, что кисло-сладкая брусника, сочный апельсин и жгучий имбирь создают взрывную вкусовую симфонию, которая идеально оттеняет жирное мясо и благородные сыры. Получается обалденная вкуснятина: густой, ароматный соус с насыщенным ягодным вкусом, цитрусовой свежестью и пикантной имбирной ноткой. Он хорош и в горячем, и в холодном виде, а в холодильнике может храниться неделями, становясь только ярче.

Для приготовления вам понадобится: 300 г брусники (свежей или замороженной), 1 крупный апельсин, кусочек имбиря (около 3 см), 50 г сахара, щепотка соли, молотый чёрный перец, 1 ст. ложка бальзамического уксуса. Бруснику переберите и промойте. С апельсина снимите цедру и выжмите сок. Имбирь очистите и натрите на мелкой тёрке. В сотейник выложите бруснику, добавьте сахар, апельсиновый сок и цедру, имбирь, соль, перец и уксус. Варите на среднем огне, помешивая, 10–15 минут, пока соус слегка не загустеет. Подавайте охлаждённым или тёплым к мясу, птице, сырам.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
рецепты
соусы
закуски
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
