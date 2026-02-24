Постный майонез по-домашнему: вода, масло и крахмал — никаких яиц и молока

Приготовьте постный майонез по-домашнему. Он по вкусу и текстуре не уступает классическому, но готовится из простых и доступных ингредиентов — тут никаких яиц и молока, только вода, масло и крахмал.

Для приготовления понадобится: 300 мл растительного масла, 100 мл воды, 2 ст. л. крахмала (кукурузного или картофельного), 2 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 2 ч. л. горчицы (готовой или порошка), 2-3 ст. л. лимонного сока, щепотка черного перца.

Рецепт: в небольшой кастрюльке смешайте крахмал с водой до однородности. Добавьте сахар и соль, поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения и появления пузырьков. Снимите с огня и дайте полностью остыть — это основа. В стакан для погружного блендера перелейте остывшую крахмальную массу, добавьте горчицу, лимонный сок, перец и около 50 мл растительного масла. Начинайте пробивать блендером на небольшой скорости, постепенно вливая тонкой струйкой оставшееся масло. Через минуту масса начнет превращаться в густой, белый майонез. Попробуйте и при необходимости добавьте еще соли, сахара. Храните в холодильнике в закрытой банке до недели.

Ранее стало известно, как приготовить салат из капусты и огурца с необычной заправкой без майонеза.