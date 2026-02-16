Самое удачное печенье в моей жизни — на майонезе с ванилью. Рассыпчатое, нежное, безумно вкусное

Это печенье на майонезе с ванилью — гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое стало самым удачным в моей жизни. Его необычность в том, что майонез делает тесто невероятно рассыпчатым и нежным, а ваниль добавляет тот самый домашний аромат, от которого невозможно оторваться. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные печеньки с хрустящей сахарной корочкой и нежной, тающей во рту серединкой. Они настолько воздушные, что буквально исчезают с тарелки быстрее, чем вы успеваете заварить чай. Простые ингредиенты творят настоящую магию, и это печенье — лучшее доказательство.

Для приготовления вам понадобится: 200 г майонеза, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 150 г сахара, 400 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин на кончике ножа и немного сахарной пудры для посыпки. Масло комнатной температуры взбейте с майонезом и яйцом до однородности. Добавьте сахар, ванилин и снова взбейте. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно вмешайте в жидкую массу, замешивая мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5–7 мм, вырежьте печенья любой формы (кружочки, ромбики, сердечки). Выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Готовое печенье остудите и присыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.