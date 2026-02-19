Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 19:35

Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!

В чем больше калорий: в сметане или майонезе, и есть ли от них польза В чем больше калорий: в сметане или майонезе, и есть ли от них польза Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Майонез значительно калорийнее сметаны, так как его основу составляет растительное масло, а не сливки. Чтобы понять, где больше калорий — в сметане или майонезе, достаточно взглянуть на цифры: энергетическая ценность соуса может быть в три-четыре раза выше, чем у самого жирного кисломолочного продукта.

Разница между ними кроется в составе. Сметана — это натуральный продукт из сливок и закваски, обладающий мягким молочным вкусом. Майонез же является эмульсией из растительного масла, яичных желтков, горчицы и уксуса. В кулинарии сметану чаще выбирают для тушения и супов, а майонез ценят за пикантность в многослойных салатах и маринадах.

Если вы хотите снизить жирность блюд, майонез легко заменить смесью сметаны с капелькой горчицы — это даст похожий острый оттенок. Вместо сметаны идеально подойдет густой греческий йогурт, мягкий творог или даже кефир, если консистенция позволяет.

Калорийность сметаны 15–20% жирности составляет около 160–200 ккал на 100 граммов, тогда как классический майонез «Провансаль» содержит около 630 ккал. Очевидно, что для сохранения стройности майонез считается более «коварным» продуктом из-за высокой плотности жиров.

Однако оба продукта полезны в меру. Майонез поставляет в организм витамин Е из растительного масла, а сметана богата кальцием и пробиотиками. Без них многие любимые блюда потеряли бы свой привычный домашний вкус и нежность.

Подводя итог, можно сказать, что выбор между соусами зависит от ваших целей по калорийности и вкусовых предпочтений. Главный ответ на вопрос, где больше калорий — в сметане или майонезе: безусловным лидером является майонез, поэтому при похудении лучше отдавать предпочтение легкой сметане или йогурту, не забывая о чувстве меры.

Ранее мы рассказывали, сколько калорий в одном апельсине.

Читайте также
Один лимон и 100 граммов соли — домашние приправы вкуснее магазинных: 2 простых рецепта для мяса, рыбы и салатов
Общество
Один лимон и 100 граммов соли — домашние приправы вкуснее магазинных: 2 простых рецепта для мяса, рыбы и салатов
Диетолог дала советы по приготовлению низкокалорийных блинов
Здоровье/красота
Диетолог дала советы по приготовлению низкокалорийных блинов
Самое удачное печенье в моей жизни — на майонезе с ванилью. Рассыпчатое, нежное, безумно вкусное
Общество
Самое удачное печенье в моей жизни — на майонезе с ванилью. Рассыпчатое, нежное, безумно вкусное
С чем подать блины: нежный крем без хлопот
Семья и жизнь
С чем подать блины: нежный крем без хлопот
Стилист рассказал, как исправить неудачную челку
Здоровье/красота
Стилист рассказал, как исправить неудачную челку
еда
калории
майонез
сметана
советы
польза
интересные факты
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 30 украинских БПЛА атаковали Россию за четыре часа
«Изгонят короля островов»: Нострадамус предсказал крах Виндзоров
В Европе призвали не называть Россию «слабой»
SHOT: серия взрывов потрясла Анапу и Витязево
Хоккеисты-призраки, отказ в смартфонах, жлобство МОК: скандалы на Олимпиаде
Трампа посетила мысль об увольнении Рубио после хвастовства в Мюнхене
Китайцы раскупили билеты на русский балет за рекордные 18 минут
Фермер упал в яму с зерном и оказался погребен заживо
Доктор рассказала какие продукты нужно есть в непогоду
Туристка позвонила в службу спасения и умерла спустя шесть часов ожидания
В России разработают гусеничный аэродром для дронов
Теплые и холодные оттенки в спальне: что выбрать для разных темпераментов
Лавров раскусил Зеленского, лютый удар ВС РФ, нападение в школе: что дальше
Москвичей предупредили о новой «погодной беде»
Цены на такси в Москве взлетели вдвое из-за одного нюанса
Аэропорты Москвы обслужили свыше 700 рейсов вопреки аномальному снегопаду
Медведев предложил неожиданный разворот программы БПЛА в России
Донбасс, отношение к ИИ, театр: как живет актриса Валентина Рубцова
Изнасиловал в подвале и выкинул к остановке: россиянин сел на 19 лет
Спасатели вытащили пса с дрейфующей льдины в Таганрогском заливе
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.