Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!

Майонез значительно калорийнее сметаны, так как его основу составляет растительное масло, а не сливки. Чтобы понять, где больше калорий — в сметане или майонезе, достаточно взглянуть на цифры: энергетическая ценность соуса может быть в три-четыре раза выше, чем у самого жирного кисломолочного продукта.

Разница между ними кроется в составе. Сметана — это натуральный продукт из сливок и закваски, обладающий мягким молочным вкусом. Майонез же является эмульсией из растительного масла, яичных желтков, горчицы и уксуса. В кулинарии сметану чаще выбирают для тушения и супов, а майонез ценят за пикантность в многослойных салатах и маринадах.

Если вы хотите снизить жирность блюд, майонез легко заменить смесью сметаны с капелькой горчицы — это даст похожий острый оттенок. Вместо сметаны идеально подойдет густой греческий йогурт, мягкий творог или даже кефир, если консистенция позволяет.

Калорийность сметаны 15–20% жирности составляет около 160–200 ккал на 100 граммов, тогда как классический майонез «Провансаль» содержит около 630 ккал. Очевидно, что для сохранения стройности майонез считается более «коварным» продуктом из-за высокой плотности жиров.

Однако оба продукта полезны в меру. Майонез поставляет в организм витамин Е из растительного масла, а сметана богата кальцием и пробиотиками. Без них многие любимые блюда потеряли бы свой привычный домашний вкус и нежность.

Подводя итог, можно сказать, что выбор между соусами зависит от ваших целей по калорийности и вкусовых предпочтений. Главный ответ на вопрос, где больше калорий — в сметане или майонезе: безусловным лидером является майонез, поэтому при похудении лучше отдавать предпочтение легкой сметане или йогурту, не забывая о чувстве меры.

