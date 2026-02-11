Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 22:15

Обалденный овощной салат из капусты и огурца: все дело в необычной заправке без майонеза

Фото: D-NEWS.ru
Открыт рецепт обалденного салата, который превращает простую капусту с огурцом в безупречное блюдо. Все дело в необычной заправке без майонеза на вареных желтках, которые создают бархатистый соус.

Салат получается легким, но при этом удивительно сытным: хрустящая сладость капусты, свежесть огурца и густой, сливочно-яичный соус с горчичной остринкой.

Для приготовления понадобится: 1/2 небольшого кочана белокочанной капусты, 2 свежих огурца, 4 вареных яйца, 200 г сметаны (15–20%), 1 ч. л. горчицы, соль, черный перец, щепотка сахара, свежий укроп. Капусту тонко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками, чтобы она пустила сок и стала мягче. Огурцы нарежьте тонкой соломкой. У яиц отделите желтки от белков. Желтки разомните вилкой в отдельной миске, добавьте сметану, горчицу, соль, перец и сахар. Перемешайте до получения однородного соуса. В салатнице соедините капусту, огурцы и нарезанные яичные белки. Заправьте салат приготовленным соусом. Хорошо перемешайте.

Ранее стало известно, как приготовить салат, который отлично насыщает и не откладывается в боках: едим и не переживаем за калории.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
