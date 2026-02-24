Зимняя Олимпиада — 2026
Мягчайшая говядина с луковым соусом. Мой секрет — маринад и запекание в рукаве. Никаких хлопот!

Фото: D-NEWS.ru
Это рецепт для дня, когда нет сил стоять у плиты. Всего 5 минут на подготовку, час свободного времени, пока духовка делает свою работу, — и на столе появляется горячее ароматное «ресторанное» мясо, которое все примут за плод долгих трудов.

Для блюда беру 800 граммов говядины (лучше мякоть, например, огузок или лопатку) и нарезаю ее крупными кусками для тушения. 2 крупные луковицы очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. В миске, достаточно большой для мяса, смешиваю лук, 3 столовые ложки соевого соуса, 1 чайную ложку оливкового масла, 1 чайную ложку паприки (можно копченой), черный перец и немного соли (помня, что соевый соус уже соленый). В этот ароматный маринад выкладываю куски говядины и тщательно их перемешиваю, чтобы каждый кусочек покрылся смесью. Оставляю мариноваться при комнатной температуре примерно на 1 час, за это время 2-3 раза переворачиваю мясо в миске. Беру рукав для запекания, выкладываю в него мясо вместе со всем луком и маринадом. Равномерно распределяю. Концы рукава плотно завязываю специальными клипсами или просто закрепляю ниткой. Делаю в верхней части рукава 2-3 небольших прокола зубочисткой для выхода пара. Укладываю рукав на противень и ставлю в разогретую до 200 °C духовку. Запекаю ровно 1 час. После выключения даю постоять в духовке еще 10 минут, не вынимая. Затем аккуратно разрезаю рукав (осторожно, пар!), перекладываю мясо с луком и обильным соусом на блюдо. Подаю с любым гарниром: картофельным пюре, рисом или гречкой.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

