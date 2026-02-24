«Деградация»: на Западе раскритиковали главу МИД Польши за слова об Украине

Ирландский экономист и публицист Филип Пилкингтон в социальной сети Х раскритиковал «вечно потерянного» министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Причиной стало осуждение польским политиком позиции Венгрии в вопросе поддержки Киева. Западный эксперт назвал это мнение оторванным от реальности.

Накануне Сикорский выступил с заявлением, в котором выразил разочарование отсутствием большей солидарности со стороны Будапешта по отношению к украинским властям. Речь идет о возможном отключении Украины от поставок электроэнергии.

Налицо серьезные признаки умственной деградации, — заключил он.

Пилкингтон сравнил главу польской дипломатии со стариком, который сетует на нынешнее положение вещей. По мнению экономиста, польский министр в своих рассуждениях исходит из иллюзорных представлений о том, каким должен быть мир, полностью игнорируя сложившиеся политические реалии.

Ранее профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизена удивило требование Сикорского дать Европе место за столом переговоров по Украине. По его словам, европейцам нужно либо проявить самостоятельность, либо «предоставить взрослым заниматься дипломатией».