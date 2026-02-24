Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 04:24

«Деградация»: на Западе раскритиковали главу МИД Польши за слова об Украине

Экономист Пилкингтон: слова Сикорского о Киеве выдают его оторванность от жизни

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Igor Jakubowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ирландский экономист и публицист Филип Пилкингтон в социальной сети Х раскритиковал «вечно потерянного» министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Причиной стало осуждение польским политиком позиции Венгрии в вопросе поддержки Киева. Западный эксперт назвал это мнение оторванным от реальности.

Накануне Сикорский выступил с заявлением, в котором выразил разочарование отсутствием большей солидарности со стороны Будапешта по отношению к украинским властям. Речь идет о возможном отключении Украины от поставок электроэнергии.

Налицо серьезные признаки умственной деградации, — заключил он.

Пилкингтон сравнил главу польской дипломатии со стариком, который сетует на нынешнее положение вещей. По мнению экономиста, польский министр в своих рассуждениях исходит из иллюзорных представлений о том, каким должен быть мир, полностью игнорируя сложившиеся политические реалии.

Ранее профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизена удивило требование Сикорского дать Европе место за столом переговоров по Украине. По его словам, европейцам нужно либо проявить самостоятельность, либо «предоставить взрослым заниматься дипломатией».

Венгрия
Польша
Украина
Радослав Сикорский
