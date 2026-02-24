Зимняя Олимпиада — 2026
Морпех ВС РФ уничтожил Abrams через два дня после поступления на службу

Морпех-новобранец ликвидировал американский Abrams под Красноармейском

Abrams M1A1 Abrams M1A1 Фото: Menelik Collins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российский военнослужащий, только завершивший курс подготовки в учебном центре беспилотных систем морской пехоты, проявил себя уже на вторые сутки выполнения боевых задач на Красноармейском направлении, рассказал инструктор с позывным Ангел РИА Новости. По его словам, он успешно атаковал американский танк Abrams, а затем довершил разгром цели вторым ударом дрона.

Оператор ударных дронов, прибывший в центр новобранцем, быстро освоил управление беспилотниками. После этого он был направлен в зону боевых действий.

Через два дня осуществил уничтожение Abrams: подбил его, после чего была запущена еще одна «птичка», чтобы добить цель. В итоге цель была поражена, все прошло штатно. Спустя два дня человек уже показал результат, — рассказал Ангел.

Российские подразделения продолжают наступление, развивая успех после недавнего освобождения населенного пункта Бересток, расположенного южнее Константиновки. Уничтожение одного из самых защищенных танков НАТО силами новобранца — яркое свидетельство высокого уровня подготовки российских специалистов.

Ранее Министерство обороны РФ рассказало о героическом подвиге рядового Павла Родионова, который в ходе штурма опорного пункта противника проявил исключительное мужество и военную хитрость. Когда бойцы попали под плотный пулеметный огонь противника, он принял решение в одиночку справиться с пулеметным расчетом и украинскими бойцами.

