Американские танки получили российские наработки

Производители американских танков Abrams активно внедряют в конструкцию российские наработки по защите и снижению заметности, заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев в интервью ТАСС, посвященном выставке World Defense Show 2026. По его словам, США также изучают возможность снижения массы своих боевых машин для придания динамичности на поле боя, и в будущем могут заимствовать у России и другие решения.

Те же американцы сегодня фактически берут наши придумки и внедряют у себя на Abrams, включая всеракурсную динамическую защиту и меры по снижению заметности боевой техники. Смотрят и в сторону снижения боевой массы своих танков. <...> Уверен, что и другие наши решения будут заимствовать, — сказал он.

Ранее Оздоев также выразил уверенность, что России не грозит дефицит танков, несмотря на заявления противника. По его словам, присутствие новой и модернизированной военной техники в зоне боевых действий только растет. При этом в зоне СВО наблюдается все больше танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ.