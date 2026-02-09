Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 10:59

Американские танки получили российские наработки

Ростех: США начали внедрять на танки Abrams российские наработки по защите

Танк M1A2 Abrams Танк M1A2 Abrams Фото: Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram/Keystone Press Agency/Global Look Press
Производители американских танков Abrams активно внедряют в конструкцию российские наработки по защите и снижению заметности, заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев в интервью ТАСС, посвященном выставке World Defense Show 2026. По его словам, США также изучают возможность снижения массы своих боевых машин для придания динамичности на поле боя, и в будущем могут заимствовать у России и другие решения.

Те же американцы сегодня фактически берут наши придумки и внедряют у себя на Abrams, включая всеракурсную динамическую защиту и меры по снижению заметности боевой техники. Смотрят и в сторону снижения боевой массы своих танков. <...> Уверен, что и другие наши решения будут заимствовать, — сказал он.

Ранее Оздоев также выразил уверенность, что России не грозит дефицит танков, несмотря на заявления противника. По его словам, присутствие новой и модернизированной военной техники в зоне боевых действий только растет. При этом в зоне СВО наблюдается все больше танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ.

