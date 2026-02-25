Планы Великобритании и Франции предоставить Украине ядерное оружие свидетельствуют о полной утрате этими странами чувства реальности, заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Как передает ТАСС, выступая в ходе сессии Конференции ООН по разоружению, он отметил, что инициатива Парижа и Лондона очень опасная.

Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности. Там зря надеются избежать ответственности, тем более что все тайное неизбежно становится явным, — заявил дипломат.

Он отметил, что в военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции достаточно здравомыслящих людей. Они осознают, насколько опасны безрассудные действия их лидеров для всего мира. Гатилов также подчеркнул, что российская сторона неоднократно указывала на недопустимость любых попыток пересмотреть безъядерный статус Украины.

Ранее в СВР заявили о попытке Лондона и Парижа выдать возможную передачу ядерного оружия Киеву за результат самостоятельных разработок Украины. В ведомстве предупредили о рисках нарушения международного права и о прямой угрозе подрыву глобального режима нераспространения.